由劉昊然、宋祖兒主演的陸劇《九州縹緲錄》正在熱播中，其中《如懿傳》飾演舒妃的陳昊宇從癡情地愛霍建華飾演的乾隆皇帝，改愛飾演世子呂歸塵的劉昊然，她在《如懿傳》最後發現皇帝長期賜給她坐胎藥服用與皇帝對質後，大受打擊絕望自焚。《九州縹緲錄》她飾演小舟公主，一心喜歡劉昊然，先是對他說，「我是被派來照顧世子的人」，後又終於如願能與劉昊然共宿一屋，網友激動喊：「桃花運來了！」護送世子任務圓滿，揭露自己是公主身份時，更對他說，「我的寢殿就在旁，世子若想找人說話，還請隨時移步。」網虧：「這個公主心計真的是好深沉啊！」

《如懿傳》舒妃陳昊宇在《九州》飾演小舟公主。（圖／WeTV提供）

陳昊宇在《九州縹緲錄》飾演小舟公主，能言善辯，面對滿座的諸侯代表們毫無懼色，被封是少女政治家，網友誇她是諸葛亮上身，專治各種疑難雜症，劇中她癡愛劉昊然，但劉昊然心卻在宋祖兒身上，有一派「塵舟CP」網友力挺她與劉昊然配對，甚至搬出了「染色體理論」，直說，「智商基因主要在X染色體上，生男孩智商主要是遺傳母親，若生女孩，父母智商各一半，為了國家的將來請小舟和世子結婚吧！」

《如懿傳》舒妃陳昊宇（左）《九州》改愛劉昊然。（圖／WeTV提供）

有趣的是，網友發現陳昊宇竟然撞臉目前因演古裝爆紅的大勢偶像肖戰，肖戰演出《陳情令》爆紅，兩人眼睛都大大的，還說在看《九州縹緲錄》時就好像在看肖戰穿女裝，直呼兩人應該去演兄妹。也有網友說，肖戰笑起來神韻像郭碧婷，甚至有「肖碧婷」的外號，瘋狂P各種兩人神似的圖片，意外引發網友熱議。

(中時電子報)