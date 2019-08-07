高雄市籍永滿順號運搬船6日遭印尼攔檢後拘留調查。印尼海軍今天指出，該船行經印尼專屬經濟海域時沒有開啟船舶自動辨識系統，且船上有不在船員名單中的人士，違反法律。

印尼海軍中校法賈爾（Fajar）今天接受中央社記者電話訪問時指出，永滿順號漁船是台灣籍漁船，船上有22人，包括15名印尼籍、3名台灣籍、3名菲律賓籍及1名土耳其人。

對於拘留漁船的理由，印尼海軍目前提出2點指控。

法賈爾說，永滿順號行經印尼專屬經濟海域時沒有開啟「船舶自動辨識系統」（Automatic Identification System，AIS)， 違反印尼的航運法；此外，船上人員與船員名單不符，有一名不在船員名單上的土耳其人。

法賈爾指出，根據這兩點，印尼海軍將漁船護送到巴淡島海軍基地（Batam Naval Base）接受調查，調查仍在進行中。

法賈爾說，經印尼海軍的初步調查，永滿順號沒有攜帶禁止物品，例如毒品、槍枝或者其他爆裂物等。

根據交通部航港局資料，船舶開啟AIS裝置後可與鄰近船舶、AIS岸台、以及衛星等設備交換電子資料，可將AIS資料供應到海事雷達，避免發生碰撞事故，也可廣播海象資料、危險警示區，供船舶接收，增進航行安全。

駐印尼代表處6日表示，駐處已於第一時間接洽印尼政府相關單位，要求倘無違規應儘速放行永滿順號。另駐處正與印方接洽行使領事探視權及申辦進入營區許可，同時派員儘速前往巴淡島探視及協處。

(中央社)