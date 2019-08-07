高市社教館與豆子劇團攜手推出「親子飆戲劇工作坊」18日將舉行成果公演。（柯宗緯翻攝）

高市社教館與豆子劇團攜手打造孩童戲劇夢工廠，第6屆「親子飆戲劇工作坊」近日活力開訓，上百位熱愛表演的親子們同台飆戲，18日將舉行成果公演，以舞台劇形式，帶來《噴火龍阿古力》等5部戲碼，用多元創「藝」FUN暑假。

戲劇坊由豆子劇團團長葉俊伸領軍陶渝芬等9位演員擔任師資群，今年親子學員共錄取143位，除兒童戲劇坊3班外，更有高雄各國小熱愛表演的新住民二代及原住民學童，參與「耀星班戲劇坊」全日專班培訓，激發其表演天份。

特別的是，這次還成立「親子三代戲劇坊」假日專班，邀請26位國、高中生與祖父母共同玩「戲」，提升不同世代親子間互動關係，三代同台尬戲演出，讓三代透過角色扮演，彼此溝通與留下美好共同記憶。

社教館館長沈坤佑表示，為期10天密集的戲劇培訓課程結束後，8月18日將在社教館演藝廳展開巨星成果公演，親子學員同台飆戲，演出《噴火龍阿古力》、《飯糰滾啊滾》、《愛花的將牛》、《月亮的祝福》及《阿公勇闖校園島》等富含寓意及多元族群特色的戲碼。

豆子劇團表示，這5齣戲富含親職教育意義，有重視兒童發展特徵與教養的創新故事、重視情緒處理及身教為主的親子溝通劇碼，強調跳脫性別框架教養態度的改編繪本，融合多元文化意涵的情感教育創作，及不同世代面臨的反毒與校園霸凌的現代議題創新腳本。

劇團也有信心將公演當天，將讓逾千位觀眾共同感受家庭親職教育的力量，用同理心去看待每一位住在寶島上的住民，也讓學員從中體認未來面對困難時應有的態度與勇氣。當日也邀請市民朋友一起來見證這群戲劇素人蛻變成舞台上發光發熱的專業演員。

(中時 )