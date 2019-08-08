娘家扁食湯粒粒飽滿，真材實料令人讚不絕口，深受舊雨新知喜愛。（陳淑娥攝）

娘家小館手工扁食，粒粒飽滿深受舊雨新知喜愛。（陳淑娥翻攝）

古早味這裡找的到！台中大雅「娘家小館」門面雖不起眼，但店內呈現古色古香的用餐氛圍，顧客在傳統針車餐桌上吃著娘家扁食湯，別有一番味道；老闆邱雅莉堅持以蝴蝶狀包扁食，讓豬肉餡與麵皮更能融為一體，吃起來口感極佳，深深捉住饕客的胃。

「娘家小館」坐落大雅已20餘年，深受舊雨新知的喜愛；邱雅莉說，因為媽媽是做外燴的，所以她嫁到大雅後，開起餐館就以「娘家」命名，希望讓顧客能吃到家常小菜，就像是媽媽的味道，充滿家的感覺。

娘家扁食吃起來口感飽滿，粒粒扎實令人一口接一口，邱雅莉表示，店內為原味扁食，豬肉餡必須經過甩肉動作，吃起來才有口感，再加上自炸的油蔥酥、胡椒等調味，用超薄的扁食皮進行手工包覆，一粒粒飽滿的扁食就誕生了。

邱雅莉為了讓扁食能受熱均勻，堅持以蝴蝶狀方式手工包扁食，雖然要比別人多花1倍時間，但她說，用心做家常餐點，若顧客1周光顧3、4次，那就代表成功了。

邱雅莉表示，「娘家小館」充滿了家鄉味，預計在南投竹山開娘家分館，將由女兒經營，菜色以本店為基礎，結合咖啡等飲品，再加上年輕人的創意推出菜單，要把「娘家」的經驗傳承下去。

地址：台中市大雅區學府路147號

電話：04-25679502

營業時間：上午11：30至晚上7：30（每周六、日公休）

價格：娘家扁食湯50元、娘家抄手50元

(中時 )