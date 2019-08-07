恐怖色大叔！43歲黃姓男子去年3月間，以女子「陳沛蓁」的名義及不明女子照片申請臉書帳號，藉著14歲少女「小可」透過交友網站詢問打工機會的時機，竟帶著少女上摩鐵，兩人還脫衣共浴，之後黃男要求口交遭拒，兩人雖未完事，台中地院仍依偽造文書、性交未遂罪分別判黃3月、6月刑期。

判決指出，黃姓男子去年3月申請臉書帳號後，即以「陳沛蓁」的名義在社群網站活動，隔月，他發現「小可」在交友軟體BeeTalk發出訊息、詢問有無工讀機會，便以企業經理的名義主動與「小可」連繫、私下詢問少女私人情感等問題。

緊接著，黃男供稱「會請公司人員去接送」的名義，與「小可」約在台中市大里區一家便利商店外碰面，判決表示，黃男見到「小可」身穿國中運動服，明知對方是未成年，仍載著「小可」到摩鐵消費，他除撫摸少女身體、兩人還共浴。

直到最後，黃男要求「小可」幫他口交遭到拒絕，且「小可」從床上起身、開始穿衣服，黃男才罷手，並在離開前支付1000元給少女，並載她返家。

事後，「小可」及其母親提出性侵告訴，台中地院認為，黃男假冒他人名義與少女聯繫，且與未滿14歲少女性交，考量他事後已與被害人家人達成和解，分別依偽造文書、性交未遂罪輕判3月、6月刑期。

(中時 )