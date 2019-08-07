新北市三重區某派出所昨日下午接獲報案，一名女車主指稱停在地下停車場的汽車「4片玻璃被偷了」，轄區員警到場後，發現4片玻璃確實不翼而飛，但四周卻無破壞痕跡，在困惑之際，便先請車主發動車輛，不料在按下車窗開關時，4片電動窗竟緩慢上升，原來是車主自己降窗散熱忘記升起，令趕來的員警哭笑不得。

昨日下午1時許，一名女車主打110報案，自己停在三重區正義國小地下3樓停車場的汽車，「4片玻璃被偷了」。

警方到場查看後，果真發現汽車4面車窗「空空如也」，但車體四周及車門並未見破壞痕跡，正感到納悶時，一名員警先請車主發動汽車，嘗試啟動車窗以利採證，然而當車主按下開關時，車窗玻璃竟在眾人眼前緩緩升起，讓在場警方及車主都看傻了眼。

這時女車主才猛然想起，自己因天氣悶熱降窗散熱，卻一時迷糊忘記了，還以為被小偷偷走，女車主連忙向前來協助的警方致歉，最後警員也回報勤指中心「發動後，車窗自行升起」，才讓這起烏龍報案事件落幕。

(中時 )