綠委蔣絜安今天發出聲明，表示將放棄連任不分區立委，轉戰桃園第5選區立委選戰，與現任藍委呂玉玲對決。蔣絜安指出，龍潭、平鎮傳統是藍大於綠的生態，素來被列為民進黨艱困選區，傳統的地方派系家族政治掠奪平鎮、龍潭進步的成果，綁架地方建設的規劃，更任由傳統政治人物侵蝕民主的基石；她將以客家女性精神打破傳統地方派系桎梏，為地方注入活水、為地方民主注入新血。

蔣絜安是「台灣文學之母」、客家大老鍾肇政媳婦，2014年曾任桃園市府客家事務局長，去年則遞補不分區立委，近日則傳出民進黨將徵召她選區域立委。

蔣絜安今天發表聲明指出，民進黨去年九合一選舉大敗，台灣民主政治面臨空前的挑戰與威脅，2020年立法委員選舉，在國內外政治紛擾動盪、整體不利民進黨的低迷氛圍下，絜安決定放棄連任不分區立法委員，正式接受徵召，承擔參選桃園市立法委員第五選區區域立委之重責大任。

蔣絜安指出，2020是台灣的關鍵時刻，特別感謝黨內同志的謙讓及推舉，希望大家共同努力打贏選戰，她個人政治生涯事小，蔡英文總統連任卻攸關台灣民主自由與本土政權的危急存亡，因此她願意勇敢承擔，全力以赴。

提及選區，蔣絜安表示，龍潭、平鎮是多元族群的地區，原民、客家、閩南、外省及新住民，不分先來後到，和諧共處；桃園升格後，龍潭、平鎮在市長鄭文燦的擘畫下，一直不斷進步與成長。

但是龍潭、平鎮傳統是藍大於綠的生態，素來被列為民進黨艱困選區，傳統的地方派系家族政治掠奪平鎮、龍潭進步的成果，綁架地方建設的規劃，更任由傳統政治人物侵蝕民主的基石；她將以客家女性精神打破傳統地方派系桎梏，為地方注入活水、為地方民主注入新血。

蔣絜安呼籲在地選民，2020一起搬開平鎮、龍潭發展的絆腳石，一起創造平鎮、龍潭政治發展的新典範。

(中時 )