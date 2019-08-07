竹南分局長張文川7日上午特別前往竹南郵局感謝曾姓女行員協助阻詐。〔謝明俊翻攝〕

家住竹南的巫姓女子日前在LINE上結識一名自稱是葉門將軍的不名男子，雙方展開遠距交往，對方每天噓寒問暖，讓巫女掉入熱戀後，對方開口借錢7千550元美金，巫女不疑有它跑到竹南郵局匯款，被行員發現可疑報請警方前來關心，當場揭穿這是一場標準的國際419詐騙騙局，及時勸阻巫女上當。事後竹南分局長張文川特地前往郵局，感謝行員協助阻詐。

竹南分局竹南所是在日前接獲竹南郵局曾姓行員報案，稱有一名巫姓女子拿著23萬多元現金，準備要匯款至香港中國銀行，疑似遭詐騙，竹南所員警竹南所警員楊翊珊、林榜鴻獲報趕往現場，經了解，巫女是透過LINE認識1名自稱為葉門將軍的男子，對方每天對巫女噓寒問暖，大扮熱心暖男，取得巫女信任，誤認與對方談戀愛。

近日，對方自稱因葉門政府規定領取退休金前，須先支付美金7,550元，但因金額龐大，要先向巫女借款，巫女不疑有他，立即帶著現金前往郵局匯款，經員警耐心為其解說，揭穿這就是常見的國際419詐騙集團慣用的手法，並提供民眾受詐騙的真實案例作解說，最後，巫女恍然大悟，對員警及行員的積極熱心作為非常感激。

竹南分局長張文川在接獲下屬回報後，特別於7日上午前往竹南郵局，頒發感謝狀給曾姓女行員，感謝曾女主動協助阻詐。並呼籲民眾遇到網友要求借錢或投資時，務必提高警覺，最好秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，不要被網友單方面的說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

(中時 )