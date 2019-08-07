大學指定考試７日放榜，花蓮高中今年成績大放異采，共錄取破百人。應屆畢業生成績輝煌，在多元入學管道下，總計412人錄取，錄取率近100％，醫科暨國立入取率也超過4成，寫下升學里程碑。教務處主任李運生表示，花中因材施教，絕不放棄任何學生，佐以多項計畫，才得以達到如此耀眼成績。

此次指考，花蓮考區1、2、3類組榜首都出自花中，錄取頂尖國立大學人數逾30人。在繁星計畫、申請、指考等多元入學管道下，應屆共計412人錄取大學，高達97.2％錄取率。

醫科與國立大學錄取率更達42.5％，共172人，也創下連續12年突破4成的傲人成就，其中台大共有台大5人、政大7人、清大7人、交大3人、成大9人，頂尖國立大學家總共60多人。

李運生表示，花中普通班近年成績優異，與資優班並駕齊驅，基測PR值75以上的同學，有高達7成都可以錄取國立大學，都要歸功於56項的輔導升學計畫、熱忱專業的教師與校友會、家長會等社區資源的幫助。

花中校長詹滿福表示，學校視教育為己任，決不拋下任何一個孩子，對於成績優異者加強深入知識的補充，程度相對落後的孩子以輔導課程協助，在學務、教務等團隊努力下，獲得佳績，直讚「花中真的很棒！」。

(中時 )