2019.08.06新聞深喉嚨 2020藍綠白對決 韓射穿雲箭「軍系、地方派系」歸隊備戰

高雄市長韓國瑜正式投入2020總統大選，延攬《台視》主播何庭歡擔任競選團隊發言人、《三立》主播白喬茵擔任高雄市政府新聞局機要。台北市議員張斯綱爆料，日後韓陣營發言人將不只這2位，各縣市中、新生代市議員及立委候選人將一同加入，藉機打造嶄新模式的「國民黨戰隊」，也為藍軍培養空虛的青年戰將。

張斯綱在節目《新聞深喉嚨》中表示，看好利用這次機會，跳脫以往「等大老點頭」的選舉模式，不再由那些所謂大老或聯誼會、後援會佔據頭銜、框線格局，實戰卻無用武之地，因為實際出力都是靠默默無名的基層和黨部同仁。反正國民黨已經不是家大業大的國民的，那些「九大公、八大老」的影響力，也隨時代慢慢轉淡，何不趁此機會，去建立一個新的戰鬥模式？

張斯綱更強調，韓國瑜曾說要幫國民黨訓練一批新一代的戰將、新一代的選舉幹才，以彌補過去國民黨20年間，在青壯年接班體系的空虛，這點很棒！張更舉鄰座台南市議員謝龍介為例，指出像這樣40幾歲、50歲年齡層的人才，應該早就可以選總統、副總統才對。因此韓若能跳脫過去框架，用新的方式，拉一批國民黨年輕新人才出來，再好不過。

主持人王又正也補充，許多剛選上的30幾歲年輕市議員，也主動請纓盼為韓陣營效力，就像散布各地區的戰將，隨時能為韓應戰。若他們能組成一個「競選發言人團」，不僅能紓解目前何庭歡、白喬茵兩位的忙碌，還能增強火力、因地制宜、爭取年輕選票，絕對是好事。

(中時電子報)