新竹1名21歲的大學生透過網路得知可以捐卵，今年6月前往艾微芙國際生殖醫學中心評估，卻意外發現罹患子宮頸癌病變，幸好經過治療後，身體恢復健康，成功在8月完成捐卵夢，可望協助不孕症家庭一圓求子夢。

艾薇芙國際生殖醫學中心諮詢師顏巧雯表示，每年有上千名女性諮詢捐卵及評估，不過合格率不到3成，而在捐卵前會安排捐贈者在諮詢外，還有免費的染色體、貧血、肝炎傳染病、遺傳疾病等健康檢查，確保卵子品質，而透過檢查，也可以察知並了解自身健康狀況。

該名女大學生在諮詢後，透過檢查意外發現子宮頸癌病變，所幸由艾薇芙國際生殖醫學中心轉至東元綜合醫院治療，透過手術已恢復健康，8月初也完成捐卵，共取出15顆卵。

艾微芙國際生殖醫學中心機構主持人楊文瑞醫師指出，依據人工生殖法規定，卵子捐贈者須為20至40歲女性，且無償提供，不過受贈夫妻可委請醫療機構提供營養費、營養品及必要的檢查費、醫療、交通、工時損失費等，而在捐贈成功，並使受贈夫妻活產一次後，捐贈者終身不得再捐卵。

依據衛生福利部國民健康署人工生殖年報資料顯示，2017年共有37849人次接受人工生殖治療，其中有2565人使用受贈卵子，一圓生子夢。楊文瑞也表示，捐贈者在取卵前後須多加注意飲食及生活品質，攝取優質蛋白質及補充足夠電解質和水分，可改善卵巢刺激帶來的不適感，楊文瑞也呼籲，捐贈者須選擇專業的生殖醫療院所，讓捐贈的同時健康與安全也多一份保障。

(中時 )