由於投資人對美中貿易關係緊張感到不安，日本東京股市今天延續跌勢，日經指數連續第4個交易日收黑。

日經225指數收盤下跌68.75點或0.33%，以20516.56點作收。東證一部指數收盤微漲0.70點或0.05%，以1499.93點作收。

(中央社)