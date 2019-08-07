紐西蘭意外降息2碼 至歷史新低1％ 15:042019/08/07 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭中央銀行今天將基準利率從1.5%下調至1%，創下歷史新低。 紐西蘭央行表示，要達到就業和通膨目標，刺激是必要作為，因此並未排除今年稍後進一步降息。 央行5月間將官方現金利率（Official Cash Rate, OCR）調降至1.5%之後，今天又意外降息2碼。 許多分析師原本預期是降息1碼。 紐西蘭央行紐西蘭儲備銀行（Reserve Bank of New Zealand）表示，就業維持在最大可持續水準附近，通膨則低於2%的目標區間中點，「成長逆風還在增強」。 (中央社) #紐西蘭 #降息 #央行 #今天 #利率 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 搭廉航沒椅背？一張圖網友暴動 - 國際 撕破臉！過度響應美禁令 華為要這家美企索賠上億 - 國際 前員工爆谷歌阻撓連任 川普爆氣烙狠話 - 國際 陸警告印度別攔華為做生意 否則走著瞧 - 時事 謝長廷談女兒腦傷 曾憂白髮人送黑髮人 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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