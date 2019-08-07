紐西蘭中央銀行今天將基準利率從1.5%下調至1%，創下歷史新低。

紐西蘭央行表示，要達到就業和通膨目標，刺激是必要作為，因此並未排除今年稍後進一步降息。

央行5月間將官方現金利率（Official Cash Rate, OCR）調降至1.5%之後，今天又意外降息2碼。

許多分析師原本預期是降息1碼。

紐西蘭央行紐西蘭儲備銀行（Reserve Bank of New Zealand）表示，就業維持在最大可持續水準附近，通膨則低於2%的目標區間中點，「成長逆風還在增強」。

(中央社)