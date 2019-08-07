6歲女童「小薰」（化名）和舅公同睡一床，卻慘遭色舅公藉機性侵超過50次，直到小薰媽媽幫女兒洗澡時發現她竟然長菜花，才發現遭到色舅公性侵，新北地檢署今依加重強制性侵罪嫌起訴這名色舅公。

檢警調查，涉嫌性侵孫輩的這名色舅公，在2017年9月間搬到新北市和小薰一家人同住，卻從10月起就開始趁著和小薰同睡一床的機會，強脫小薰內褲性侵。

小薰媽媽去年7月間幫就讀小二的女兒洗澡，意外發現女兒下體竟疑似長出菜花，立刻帶著小薰前往婦產科就診，並在追問下發現竟然是自己的舅舅對女兒染指，怒提告訴。

這名色舅公到案後辯稱，他和小薰是睡在廚房旁的人來人往的開放空間，不可能對女童性侵；去年4月小薰一家人搬到新住處後，他雖與小薰同睡一床，但未做出逾矩行為，且他平時都幫忙帶小薰。

由於證人指證歷歷，且小薰也供稱遭到舅公性侵，辯詞未獲採信，新北地檢署偵結後依加重強制性侵罪嫌起訴這名色舅公。

(中時 )