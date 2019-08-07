總統蔡英文昨受訪表示，「水果茶我們當然希望天然的最好，加了政治味就不好。」又加碼在臉書發文。(蔡英文臉書)

香港反送中持續延燒，台灣手搖飲店「一芳水果茶」被捲入「一國兩制」的紛爭。總統蔡英文昨受訪表示，「水果茶我們當然希望天然的最好，加了政治味就不好。」又加碼在臉書發文。「白色正義聯盟」批，蔡英文不要以為帶頭霸凌，大家會忘了香煙事情。到底誰買了10009條，我們也想知道，水果茶不能有政治味，香菸也是，更何況免稅。請政府說清楚走私案，不用管到香港去!

總統蔡英文昨在臉書發文，水果茶，還是天然的最好，甜度、冰塊都能自由選擇，但是加了政治味就不太好。「這段時間，我們可以看到中國的政治力量入侵到不同的非政治領域，像是我們喝的茶、旅行、戲劇節目。民主來自於民意，對於生活在台灣這個自由、民主社會裡面的人，對這種事情，我們要格外的警覺。

「白色正義聯盟」批，這是很恐怖的一件事，一個國家的總統，帶頭霸凌自己國家中小企業。明明就是香港代理商發聲明，不管台灣總部如何「沒有人需要為自己的認同道歉」這不是你說的嗎！總統帶頭霸凌，這國家是怎麼了！

「白色正義聯盟」並說，蔡英文不要以為帶頭霸凌，大家會忘了香煙事情。到底誰買了10009條，我們也想知道，水果茶不能有政治味，香菸也是，更何況免稅。請政府說清楚走私案，不用管到香港去!

網友留言「會不會那些菸要用來燃燒發電的@@」、「其實不用急著追，選舉時再拿來打就好」、「團購名單還沒公布，後面不了了之。」、「台妹出得去，洋菸進得來，總統府發大財！」、「講了水果茶卻忘了香煙…」、「當今執政當局是一國兩制，特權最好，自己人最好，消滅異己，順我者昌，逆我者亡」。

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(中時電子報)