利奇馬今增強為中颱，新北市消防局預測，周四晚間8點起至周六上午10點，新北市山區將有超大豪雨機會，總雨量估計450至800毫米，東北角沿海平均風8至9級，陣風可達11至13級。氣象局也表示，周四至周六東北部、西半部（北部）會有大雨、豪雨，甚至大豪雨等級強降雨。

新北市消防局根據中央氣象局資料預測，利奇馬對新北市影響最劇時間，為周四晚間8點起至周六上午10點，新北市東側及南側山區將有超大豪雨機會，期間總雨量估計450至800毫米，風力以週四晚間8點起至週六凌晨2點最為顯著，東北角沿海平均風8至9級，陣風可達11至13級。

中央氣象局表示，今日受外圍環流影響，北北基及東半部越晚雨越明顯，8日下半天因颱風逼近風雨漸增，預估北部、東半部大雨或豪雨，9日整天風雨，西半部及東北部恐出現豪雨以上強降雨，10日逐漸遠離，但中南部地區受西南風影響，降雨不容小覷。

天氣風險公司指出，利奇馬從台灣北方近海通過時，因其挾帶強烈西南風，會有強降雨，9日中部以北、南部山區雨量恐「紫爆」。

(中時電子報)