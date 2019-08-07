新竹馬偕骨科主任鄭智庭為手術前的板機指測試，用特殊針頭將板機指鬆解、減壓。（羅浚濱翻攝）

1名設計工程師因長期使用電腦，導致手指無法自由彎曲伸直，經新竹馬偕醫院骨科主任鄭智庭檢查，發現罹患手指屈肌腱狹窄性肌腱鞘炎（俗稱板機指），經手術切除增厚的韌帶減壓，讓手指恢復正常。

鄭智庭指出，板機指好發者多為長時間頻繁使用手部族群，如電腦工程師、工廠操作員、美髮美容業等，另糖尿病患也是高危險群。

鄭智庭進一步解釋，一般手部肌腱能正常彎曲、伸直，透過環狀結構負責約束肌腱的活動，若使用過度，不斷磨擦導致環狀韌帶纖維化增厚，阻礙到肌腱活動，影響手指彎曲動作，就出現板機指的症狀。

他說，板機指早期症狀會有疼痛狀況，部分患者會在掌心遠端皺褶附近摸到隆起物，較嚴重為手指彎曲時，感覺有東西卡住無法伸直，需要較用力才能將手指打開，如無法自主伸直，得用另一隻手扳開拉直則為情況嚴重。

一般可多熱敷、進行超音波、蠟療等復健治療，未改善者可局部注射類固醇，緩解發炎並消腫，若症狀持續且情況嚴重影響生活，則建議做手術治療。

鄭智庭提醒民眾，若已經產生「板機指」症狀，應適當休息，且做緩慢舒展手指的動作，再來應盡快就醫，避免病情惡化。

(中時 )