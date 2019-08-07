桃園市府團隊到日本成田市拜訪。（甘嘉雯翻攝）

桃市府團隊赴日本進行友好城市交流訪問，7日訪問日本航空公司，日航以「為什麼日本航空要投入農業相關領域-Jal Agriport 的挑戰」為主題，說明日航與日本農產品企業Wago合作，成立Jal Agriport公司，於成田機場周邊積極推廣觀光農業及在地農產品。

包括如何納入航空公司及機場周邊飯店參與，讓更多國內外旅客享用到在地新鮮的農產品；包括Jal Agriport社長鐮形晶夫、JAL成田空港支店長中野直人、副支店長末崎裕介等人均一同與會。

市府團隊同時拜會成田市政府，與副市長關根賢次見面，鄭文燦表示，桃園市與成田市締結友好交流城市已邁入第3年，每年雙方都會進行互訪，例如今年7月，成田市藝能團體受邀至桃園參加文化活動，9月份桃園在地表演團體將至成田市演出，期盼未來兩市能在觀光、文化、教育、國際醫療等面向有更深入的交流。

此外，市府團隊也將學習如何將國際機場發展的方向，與所在城市發展目標緊密結合，打造機場經濟學。

(中時 )