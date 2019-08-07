清華在不採術科藝設系組指考排名表（清大提供）

108學年度大學考試分發今(7)日放榜，清華大學在理工類組分數排名前15名學系中，搶進三分之一共5個名額，包括電機甲、電資院學士班及資工系3組，電資學院對學生海外交流有完整規劃並提供獎學金，吸引不少頂尖生。除了理工科系，清華大學的藝術設計相關學系招生也成為大熱門，第一次參加指考分發的藝術學院學士班就衝上不採計術科的藝設類學系第一名。

●清華電資匯流人工智慧

今年搶進二類組前十五名的清華學系包括：電機甲(第四名)、電資院學士班(第六名)、資工甲（第八名）、資工丙（第十一名）、資工乙（第十四名）。清華資工系今年首度新增丙組，招收10名「人工智慧組」學生，目標是要培育人工智慧領航科學家，參加指考分發立即衝上熱門排行榜。

清華電機資訊學院黃能富院長表示，清華發展人工智慧的特色就是軟 (資工)加硬(電機)，軟硬兼施，未來學生就業也可「軟硬通吃」;電資學院與理工、教育、藝術、科管等學院的跨領域合作，則讓AI的應用更寬廣。

「20年前我們說『程式是未來』；但現在寫程式只是基本，AI才是未來。」清華電機系劉靖家主任說，機器學習發展一日千里，未來撰寫程式的工作可能都會交給電腦。過去幾年來，清華電資院開的深度學習、機器學習課程都大爆滿，今年還增開全校性的AI人工智慧學分學程，滿足學生學習需求。

除了發展人工智慧，清華電資學院也全力培養學生國際視野並與業界接軌。電機系甲組學生可獲補助40萬出國交換一學期，也可選補助20萬暑期赴海外名校體驗學習。資工系甲組的海外交換獎學金則有18萬元。

電資院學士班主任王俊堯指出，電資院學士班為學生設計了大學4年3個暑假的進階學習，大一升大二的暑假與北京清華交流6周；大二升大三的暑假至頂尖企業實習；大三升大四的暑假，則準備赴美國頂尖大學交換一學期，電資院還提供8個獎學金名額，每名可獲補助26萬元，足以支應出國交換學雜費及大部分開銷。

黃能富院長表示，電資學院的必修課程都有英文及中文授課可供學生選擇，部分課程選修英文授課的人數甚至超過了中文授課。良好的外語能力也使學生在出國交換學習時通行無阻。

●清華稱霸藝術設計類組

清華大學藝術學院學士班去年首度招生，今年第一次參加指考分發，就衝上不採計術科的藝術設計類學系最高分。清華藝設系設計組則列分數排行榜第二名，藝設系創作組居第四名。也就是說，不計術科的藝設類學系前四名中，清華就搶占了3個名額。

清華大學藝術學院院長許素朱表示，招生時不採計術科的設計，讓清華得以招到非美術科班出身，但熱愛藝術設計的優秀學生，其中有不少邏輯思考很強、會寫程式的高手，當他們踏進科技藝術的領域，會表現得更出色。

清華大學藝術學院副院長、藝設系主任蕭銘芚說明，藝設系的設計組主攻工藝及文創設計，前瞻性及未來性都非常強；藝設系的創作組則用多元媒材來從事繪畫創作，「比起畫畫的技巧，我們更看重學生創作的思維。」

(旺報 )