市長林智堅（中右）和議長許修睿（中左）帶領上千名16歲學生參加竹蓮寺七夕成年禮。（羅浚濱攝）

市長林智堅為參加竹蓮寺七夕成年禮的學生掛上新護身符。（羅浚濱攝）

議長許修睿為參加竹蓮寺七夕成年禮的學生掛上新護身符。（羅浚濱攝）

參加竹蓮寺七夕成年禮的學生鑽轎底轉大人。（羅浚濱攝）

「鑽轎登大人，平安敖大漢！」7日是七夕情人節，也是七娘媽生日，新竹市竹蓮寺遵 循古禮舉辦七夕成年禮儀式，由市長林智堅和議長許修睿為16歲學生脫絭、送上成年酒與贈與新護身符，讓上千年輕學子能世代保存這份記憶。

「成年禮是這座城市16歲孩子的大事！」林智堅感謝議長許修睿長期帶領竹蓮寺投身公益活動，對傳統宗教文化習俗傳承不遺餘力，指市府連續4年與竹蓮寺共同舉辦七夕成年禮，讓新竹市的孩子知道傳統宗教文化，七夕成年禮並已成為新竹市重要的宗教活動之一。

林智堅和許修睿親自為學生進行脫絭、送上成年酒與贈送新護身符的傳統儀式，象徵滿滿的祝福。來自光復、曙光等各學校16歲學生，對鑽轎底轉大人等儀式，都說很有趣、很特別。

許修睿說，現在很多年輕人都不知道有所謂的「成年禮」，經與市府合作擴大辦理，將傳統嚴肅的儀式加入新的巧思，藉以活化古禮，也期盼極具傳統價值的儀式能夠永遠流傳。他感謝林智堅對七娘媽與這座城市孩子與學童的照顧，透過儀式一同幫助學生完成人生中的重要時刻。

晚上7時展開的七夕成年禮青春晚會，邀請超人氣樂團「宇宙人」、陳芳語、黃奕儒及魏嘉瑩等歌手表演，林智堅提醒年輕學子千萬不要錯過這個精采的七夕日，與親朋好友一同度過美好時光。

(中時 )