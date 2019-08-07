和美鎮一間近1分地的閒置廠房今年二月初出租後，被業者運進數百公噸各式各樣的廢棄物，集塵灰破散滿屋，非常恐怖。（吳敏菁翻攝）

和美鎮一間近1分地的閒置廠房今年二月初出租後，被業者運進數百公噸各式各樣的廢棄物，集塵灰破散滿屋，非常恐怖。（吳敏菁翻攝）

和美鎮一間近1分地的閒置廠房今年二月初出租後，被業者運進數百公噸各式各樣的廢棄物。（吳敏菁翻攝）

和美鎮一間近1分地的閒置廠房今年二月初出租後，被業者運進數百公噸各式各樣的廢棄物，環保局會同檢警前往稽查。（吳敏菁翻攝）

和美鎮中興路上一間近1分地閒置廠房今年二月初出租後，被業者運進數百公噸各式各樣的廢棄物，包括工廠煙囪收集的集塵灰、數百桶的機溶劑、廢棄布料等，形成恐怖毒物地獄，且已拖上半年，附近民眾怕汙染，陳情報案，地主指出，承租者只付一個月租金後就落跑，留下整棟廢棄物，數量龐大到尚無法估算，根本不知怎麼辦？環保局結合檢警查緝中。

彰化縣荒郊廢棄物濫置的情況越來越嚴重了，荒山和偏遠濱海到處被堆置，但光天化日，一旦被通報，行跡總是會曝光，由於回收能量不足，不肖業者不惜採取犯罪手法，透過仲業業者出租閒置廠房。議員莊陞漢懷疑，這類「先租後棄」的模式，規避稽查，將讓彰化縣成為非法丟置廢棄物的天堂，這恐怕是冰山一角，值得清查還有多「窩藏」。

彰化縣環保局接獲陳情後，今天上午直擊現場，整座鐵皮廠房內部，堆滿數百公噸的廢棄物，讓人傻眼，上百桶的有機機溶劑，還有集塵灰，破散滿屋、一般廢棄物與事業廢棄物，都是工廠事業廢棄物，不得直接進入焚化爐，還有拆卸下建的築裝潢廢棄物，還有防水布、透氣布的廢料等，工地廢棄建物。

環保局初步調查，地主將閒置廠房登記太太劉姓名下，今年2月初透過仲介以倉庫名義出租，月租金７萬元，但簽了契約出租後，2月底星期去現場察看，發現都是已經堆滿廢棄物了，根本聯絡不上承租人，租金也只收1個月，根本不知道怎麼辦？但孩子們說還是要報案，才通報。

環保局稽查科長林三鄰指出，地主也是受害者，但是仍有管理土地的責任，目前已經和檢警共同合作，這些廢棄物當是好幾百車次運載堆置而成，已經在調閱相關線索

，揪出非法棄置的源頭。

(中時 )