挾帶活體保育類動物入境 有期徒刑最高5年 15:192019/08/07 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北關表示，今年1月至7月已查獲2件旅客挾帶活體保育類動物闖關入境之案例，分別為受精禽鳥蛋27顆（鑑驗結果為金剛鸚鵡、鳳頭鸚鵡等珍貴物種）及保育類烏龜5隻（射紋陸龜及斑點池龜）。 台北關強調，如果民眾擅自攜帶野生動物之活體及保育類野生動物之產製品，將會依野生動物保育法第24條規定，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金。請民眾留意攜帶活體動物入出境相關規定，以免觸法。 (工商 ) #動物 #活體 #保育類 #野生 #野生動物 也許您會感興趣 推薦閱讀 保護野生鱟族群 尋找復育野放地 04:102019/08/04 地方新聞 水療針灸樣樣來 美年輕人寵毛小孩砸錢無極限 16:562019/08/04 國際 大象神救援撿帽子 北市動物園：民眾別有樣學樣 14:272019/08/05 生活 不捨她得一輩子洗腎 花甲父捐腎救女 17:242019/08/05 生活 遛狗發現野生靈芝 網勸：別亂吃 08:102019/08/06 日常 守護毛孩健康 中市8月狂犬疫苗及晶片巡迴注射開跑 11:192019/08/06 生活 河馬樂樂入新竹動物園新厝 搶先遊活動960名額秒殺 14:542019/08/06 生活 野生BO妞騎滑板車萌翻 逗笑修杰楷：怎麼有喜感 00:082019/08/07 娛樂 河馬樂樂入新厝 活動名額秒殺 04:102019/08/07 地方新聞 和可愛動物過七夕！實習生笑說得到最好情人節禮物 09:272019/08/07 生活 生活熱門新聞 週四颱風假放定了？吳德榮這麼說 - 生活 中颱利奇馬 最快17：30發海警 周五風雨最劇烈 - 生活 鄭明典看利奇馬：一條尷尬的路徑 - 生活 利奇馬撲台機率？賈新興曝關鍵2點 - 生活 利奇馬雨彈攻台！新北總雨量上看800毫米 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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