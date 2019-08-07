台北關表示，今年1月至7月已查獲2件旅客挾帶活體保育類動物闖關入境之案例，分別為受精禽鳥蛋27顆（鑑驗結果為金剛鸚鵡、鳳頭鸚鵡等珍貴物種）及保育類烏龜5隻（射紋陸龜及斑點池龜）。

台北關強調，如果民眾擅自攜帶野生動物之活體及保育類野生動物之產製品，將會依野生動物保育法第24條規定，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金。請民眾留意攜帶活體動物入出境相關規定，以免觸法。

(工商 )