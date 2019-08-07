今天就是七夕了，想好要跟另一伴怎麼過了嗎？是要一起共享美好的晚餐呢，還是準備好了驚喜要送給對方呢？今天推薦給大家四件可以跟另一伴一起做的事！

富士復古拍立得

（圖片來源：天貓官網。）

熱戀中的情侶，就想記錄彼此最甜蜜的一瞬間，擁有一台復古拍立得，不論去到何處都能留下美好回憶。

微型家用投影儀

（圖片來源：天貓官網。）

一年一度的七夕情人節，不想在外頭人擠人，也能在家自己製造浪漫氣息，用微型投影機放一部兩人都愛的電影，一起享受屬於彼此最浪漫的夜晚。

情侶創意家用牙杯架

（圖片來源：天貓官網。）

睡眼惺忪的刷牙時光，早晨醒來，一起在鏡子前面滿口泡沫的相視而笑，就是最平凡的幸福日常。

情侶拉桿行李箱

（圖片來源：天貓官網。）

同款商品除了大家都有的情侶衣以外，同款行李箱也是一種讓每個地方都留下彼此回憶的好方法。

為了歡慶這浪漫的節日，淘寶天貓也推出專屬於七夕的浪漫優惠，即日起至8/9日推出品牌福利中心，每日限量發放大額卷，買越多折越多！台灣消費者持指定信用卡消費，還能享專屬優惠，在這美好的日子裡絕不要錯過了這樣美好的優惠了！

(中時 )