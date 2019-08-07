108大學指考7日放榜，新竹女中統計該校今年升學成績，錄取台大、清大、交大、成大、政大者共有250人，約占畢業生的37％，為該校近10年最高錄取人數。新竹中學錄取台清交成政五校高達290人，比去年大幅增加45人，佔總畢業生38.8％，也創下好成績。

園區實驗中學138名畢業生，錄取台清交成政五校高達80％，醫學系有20人，三類榜首王偉鈞錄取台大醫學系，二類榜首羅章元錄取台大資工系，一類榜首王亭雲錄取台大法律財經法學系。

新竹女中指考第一類組榜首王暄琇，如願錄取其第一志願台大法律系司法組，她期盼未來能從事律師或司法官工作，能為弱勢者發聲。

新竹女中校長呂淑美表示，今年面臨學測及指考的改變，但該校語資班、數資班、美數班與普通班，班班皆有優異的升學績效，要感謝全校老師認真教學、學生們努力求學及家長們熱心支持。

新竹女中統計指考成績，臺大60人、清大79人、交大33人、成大35人、政大43人，有76％的畢業生錄取國立大學，另有多位同學錄取國外知名大學。

新竹中學統計指考成績，台大67人，清大79人，交大48人，成大64人，政大20人，醫學系及牙醫系等12人，錄取國立大學551人，佔總畢業生73.7％，另有11人錄取海外大學。

(中時 )