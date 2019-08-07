頭城籍漁船驚傳遭撞沉 6船員下落不明 15:142019/08/07 中時 胡健森 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 頭城籍漁船全億財1號，驚傳遭不明船隻撞沉，船上6名船員下落不明。（胡健森翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣傳出有漁船遭到撞沉，船上6名船員下落不明的事件；據了解，64噸的頭城籍漁船「全億財1號」從頭城烏石港出港捕魚，原訂要在上星期六（3）日返回烏石港，不料卻突然失去聯繫，家屬因一直聯絡不上船員，急得向漁業電台報案協尋。 海巡單位也有出動船隻協尋，但都一無所獲，今（7）日中午11點多，有在黃尾嶼附近海域作業的船隻，發現被撞成兩截的全億財1號殘骸，立即向漁業電台通報，但並沒有發現全億財6名船員的蹤影。 (中時 ) #船員 #頭城 #漁船 #漁業 #漁業電台 也許您會感興趣 推薦閱讀 保存歷史文化 頭城公所出叢書 04:102019/08/03 地方新聞 「大川」貨輪沉沒烏坵 13名船員獲救 11:222019/08/03 社會 柯與養殖漁業者座談 協助產業升級 15:392019/08/04 政治 影》馬祖海巡查獲越界快艇 陸籍船員畏罪跳水 08:452019/08/05 社會 憂白帶魚直航銷陸加劇捕撈 民團發起暫緩連署 19:092019/08/05 生活 蘇澳漁船海上拋錨 海巡隊救援 12:052019/08/06 社會 是誰搞鬼？七月詭事多無人漁船起火自燃 11:202019/08/07 生活 宜蘭驚傳殺妻！熟齡陸配遭砍10多刀不治 11:182019/08/07 社會 《翻爆午間精選》陸片暫停參加 金馬執委會：遺憾 11:522019/08/07 娛樂 印尼海軍指控永滿順號違法 拘留調查中 15:052019/08/07 國際 社會熱門新聞 女友問我七夕準備什麼？回答油飯錯了嗎 - 社會 獨》營區大門站夜哨 陸軍203旅士兵疑輕生 - 社會 荒唐！一起看A片 外公竟硬上孫 - 社會 妙齡女裝寵物攝影機 竟拍到室友逼狗狗XX！ - 社會 國1楊梅段南下車禍 全線封閉請改道 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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