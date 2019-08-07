台灣傳出有漁船遭到撞沉，船上6名船員下落不明的事件；據了解，64噸的頭城籍漁船「全億財1號」從頭城烏石港出港捕魚，原訂要在上星期六（3）日返回烏石港，不料卻突然失去聯繫，家屬因一直聯絡不上船員，急得向漁業電台報案協尋。

海巡單位也有出動船隻協尋，但都一無所獲，今（7）日中午11點多，有在黃尾嶼附近海域作業的船隻，發現被撞成兩截的全億財1號殘骸，立即向漁業電台通報，但並沒有發現全億財6名船員的蹤影。

(中時 )