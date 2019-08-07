新竹漁民節活動10日登場，副市長沈慧虹（中）等來賓，邀民眾一起到新竹漁港「漁你同樂」。（羅浚濱攝）

「108年推廣海洋資源保育及漁業文化暨漁民節慶祝活動」，10日將在新竹漁港直銷中心登場，今年特別舉辦「我是航海王」漁業文化體驗，讓小朋友扮演「一日船員」，還有民眾最愛的「冰山挖寶」等活動。

副市長沈慧虹表示，市府這4年在新竹漁港做很多建設，也改善碼頭下沉問題和調整作業動線，待111年直銷中心完工後，新竹漁港改造工程便告成，如今海洋資源越來越枯竭，希望藉由活動傳承漁業文化並宣揚海洋資源保育。

沈慧虹肯定新竹區漁會的努力，讓新竹漁業能維持穩定發展，也感謝由漁民組成的環保艦隊，協助將海上廢棄物運回漁港交由環保局處理，為海洋環保與資源永續盡心盡力。

沈慧虹與新竹區漁會常監許順隆、總幹事童錦杰及產發處長吳甲天，一同拉開木製禮物盒，藏在裡面的美食。

活動日當天，由資深船長介紹將船固定在港邊的方式與技巧，提供600份免費品嘗的魚料理外，最受民眾喜愛的「冰山挖寶」將舉辦3梯次，每梯次10人，採現場報名。

今年特別推出「我是航海王」、「天才繩索王」、「魚兒魚兒水中游」等親子趣味闖關遊戲，讓大小朋友體驗漁民日常的作業。在新竹漁港西碼頭處則有4萬尾黑鯛魚苗放流活動。

(中時 )