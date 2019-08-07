大陸8月起無限期停發來台個人簽證，下半年陸客恐減60萬到80萬人次。交通部長林佳龍宣布，將在今年第四季投入36億元預算，推動「國旅秋冬遊獎勵方案」。對此，臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」則指出，民進黨宣稱不用擔心陸客不來，因總人次逐年提升，「民進黨不敢告訴你，總人次雖然增加，觀光外匯收入卻衰減」。該粉專砲轟民進黨還想繼續矇騙台灣人？

大陸限縮陸客來台自由行，交通部反擊，宣布將投入36億預算，推動「國旅秋冬遊獎勵方案，」交通部預估將帶動768萬人次出遊，直接及間接觀光效益約256億元。

然而，據《風傳媒》報導，2016年台灣完成第二次政黨輪替，當年陸客來台人次就較上年度掉了17個百分點，而2017年又再次掉了26個百分點，原以為外籍觀光客人數會因此慘跌，不過蔡政府新南向政策似乎奏效，外籍觀光客人數逐年攀升，但2017年觀光外匯收入123億美元(約台幣3752億元)，較前年收入133.74億美元少。

臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」指出，民進黨宣稱不用擔心陸客不來，因為陸客雖減但總人次逐年提升。但該粉專說民進黨不敢告訴大家的是，總人次雖然增加，觀光外匯收入卻衰減。「民進黨害慘台灣人，還想繼續矇騙台灣人？」

(中時電子報)