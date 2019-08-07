馬思純告白助理。（圖／翻攝自馬思純微博）

馬思純反虧粉絲。（圖／翻攝自馬思純微博）

馬思純最近被指變胖。（圖／翻攝自優酷娛樂微博）

大陸女星馬思純3年前以《七月與安生》和周冬雨雙雙奪下金馬影后，最近馬思純為新劇增肥7.5公斤，又因劇中吃東西鏡頭太多，猛被粉絲狂虧。今(7日)逢七夕情人節，稍早她突然貼出一組女女在窗邊舉高高的逆光閃照，網友第一時間以為她要出櫃，原來是向陪在身邊多年的助理告白，嚇壞不少人。

馬思純和鄧倫合作的電視劇《加油，你是最棒的》上月底開播，為配合劇情需要，馬思純因此吃胖了7公斤多，昨她還轉發粉絲虧她像一隻正在做仰臥起坐的胖鴨子文章，對方笑說：「看劇後遺症就是每天的對話一次比一次損，馬思純，對不住了」，而馬思純則開玩笑反罵粉絲：「馬思純不要面子的嗎？」

稍早，馬思純突然曬出自己和女助理星星在窗邊、互相「舉高高」的照片，說這個七夕想跟陪在她身邊六年的助理告白，很多人讚她最近演出的「福子」一角很暖，其實星星就是她詮釋福子的靈感來源，星星知道她的所有秘密，把她照顧得好好的，因為有星星，她才能夠詮釋溫暖可愛的福子，給更多人能量跟溫暖。

馬思純說，七夕是每個女生希望被告白的日子，因此她想在這天表白自己的助理，也表白所有偉大的工作人員，「下個七夕，希望我們都幸福，都可以被舉高高」，而馬思純去年和小4歲男友歐豪分手後，便未再有公開戀情，粉絲見此則說：「沒有男朋友先表白助理」、「星星力氣好大…七夕快樂呀」、「第一眼以為是公佈戀情了！」、「星星竟然能舉起馬思純？？？？星星你的手還好嗎」。

(中時電子報)