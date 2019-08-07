針對陸方暫停電影與人員來台參加金馬獎等議題，總統府發言人丁允恭表示，文化無國界，藝術更不應該有政治藩籬，無論持任何理由，阻止藝文工作者參與金馬獎這樣鼓勵自由創作、歡迎多元觀點的電影界盛會，都不是聰明的決定。

丁允恭指出，這不但是對中國優秀電影人的傷害，更無益於兩岸的正向交流，一如禁止年輕人來台自由行，一直到禁止國民在未來幾個月收看娛樂性節目，中國政府這一系列的禁令，對中國人民非常不公平，把自己向著世界透光的窗戶一扇扇關上，令人憂心，也讓人對中國人民感到不捨。

繼暫停陸客申請來台自由行後，文化界人士憂心的金馬獎遭抵制，中國國家廣電總局旗下的中國電影報7日指出，陸方暫停影片和人員參加2019年金馬獎和影展。

行政院發言人Kolas Yotaka也回應表示，這是中國方面的損失。她指出，政院已確認相關消息為真，但這是中國方面的損失，因為政治歸政治藝術歸藝術，如果中國要劃地自限，限制自己的藝人影人不能來台灣參加華人地區電影人的盛事，當然損失的不會是台灣。

Kolas認為，台灣是多元開放自由價值的國家，這也是為什麼有助於影視產業及創意的蓬勃發展，尤其在電影產業，不應該因為政治設定了一個障礙，讓台灣中國或任何一個國家的華人的影視工作者受到限制，所以政府當然不樂見這樣的情況發生，但如果中國認為這樣可以懲罰台灣，這是錯誤的舉措，政院強調台灣的大門為世界各國的影視人而開，永遠歡迎中國的導演及藝人來台灣。

(工商 )