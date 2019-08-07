墨西哥維安官員指出，官方鑄幣廠今天遭搶匪持械闖入。他們從門戶洞開的庫房，帶走總價值至少250萬美元（約新台幣7900萬元）的金幣。

路透社報導，光天化日下發生的這起搶劫案，是墨西哥市最新一起備受關注的犯罪事件，顯示墨西哥社會違法亂紀嚴重，首都犯罪率也節節攀升。

墨西哥市警方說，此案共有兩名犯嫌，他們上午撂倒一名警衛後奪取配槍，並闖入一間墨西哥造幣分廠。

警方表示，其中一名搶匪隨後進入已被打開的庫房，將後背包填滿1567枚金幣。

墨西哥北方銀行（Banorte）表示，被劫取的「百年金幣」一枚面額50元披索，但交易金額卻可達3萬1500披索（約新台幣5.1萬元）。這次損失總計至少250萬美元。

墨西哥中央銀行表示，這款硬幣最早於1921年鑄造，用以紀念墨西哥脫離西班牙獨立100週年，之後1931年停產，但因金幣需求量增加，又於1943年重啟鑄造。

(中央社)