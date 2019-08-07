2019第一屆政大雄鷹盃今天持續在政大體育館熱戰，台灣師大迎戰日本筑波大學，前三節都處於落後劣勢，第4節在周桂羽和容毅燊火力支援下扭轉戰局，最終67：65氣走筑波，筑波連兩天都是2分之差飲恨。

首節打完台師大9：19落後達雙位數，下半場加緊腳步追分，在第4節剩7分40秒周桂羽得分後終於超前，比賽最後剩2分鐘時雙方還呈現平手僵局，最後讀秒階段周桂羽連進兩球補進4分，幫助台師大2分領先，並靠著防守守住筑波最後的攻勢，便以些微差距險勝。

賽後周桂羽指出，上半場球隊打得不夠專心，對於賽前討論要減少筑波進攻籃板及三分球方面，並沒有做到位，經過中場休息的討論、溝通，總算是在下半場及時回神，追回分數。

面對比賽第4節關鍵時刻挺住壓力，驚險擊敗實力堅強的筑波大學，周桂羽說：「就是保持平常心吧！其實球隊上個球季算是相當平順，沒有遇到比較激烈的賽況，雖然政大雄鷹盃目前兩戰全勝，但團隊狀況還沒到最佳，有學長畢業、學弟加入，就透過政大雄鷹的對抗，幫助學弟們更快提升經驗值。」

政大此役中鋒容毅燊貢獻19分、12籃板，是全隊得分、籃板最高的，周桂羽、蘇士軒各贊助12分。

台師大容毅燊(右)用19分、12籃板好表現，幫助球隊集退日本筑波大學。(政大雄鷹會提供)

(中時電子報)