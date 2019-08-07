2018年台北有了「米其林」，讓台灣美味躍上國際！在米其林必比登項目中，牛肉麵更是榜上有名！一碗好吃的牛肉麵不僅湯頭要好，清醇濃郁，牛肉切片或大塊都讓人垂涎欲滴，加上酸菜更入味、微微辣椒引麻辣！「台北市牛肉麵饗味國際大評比」今（7）日公布，共有56家入圍，包括北中南店家、星級飯店和藝人朋友開的店，9月24日將公布評比結果。
牛肉麵可說是屬於台灣的特色美食，融合大江南美、異國風味，加上各店家的創意！這次報名的店家有近1000家，最後入選的是56家。除台灣人熟悉的清燉、紅燒、番茄等口味外，在今年的入圍榜單中也能看到藥膳牛肉麵、蒜味牛排麵、椒香牛肉麵、甚至椒麻皮蛋牛肉乾拌麵等創意口味。
入選店家也不只有過去的台北市，有新北市、苗栗縣、嘉義市、高雄市、屏東縣，可謂跨及全台灣省！除一般傳統牛肉麵店家外，還有五星飯店、日式料理店、豆花店賣的牛肉麵也入選！畢竟牛肉麵已跳脫傳統料理方式，創意、烹調手法都能讓美味更上一層樓，滿足求新求變的台灣老饕。
評選條件除料理美味、店家服務、整潔、衛生，給消費者一個舒適的用餐環境也是關鍵！「2019台北市牛肉麵饗味國際大評比」除了展示入圍店家的美味牛肉麵，還有「九宮格犇犇樂」，也都讓每一位參與的民眾玩得不亦樂乎。
另外邀請愛吃牛肉麵的你，幫入圍名單店家們集氣，只要你上FB粉絲團參加線上預測冠軍王，猜中冠軍的人就能免費吃到冠軍牛肉麵，9月24日將公布評比結果。
(中時電子報)
#牛肉麵
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