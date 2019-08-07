堪稱超級大黑馬！大學指考7日放榜，台中女中陳昕高一、高二時幾乎沒念書，每天都在玩社團，成績在全校倒數百名，上高三時毅然決定重拾書本，開始發憤念書，成績逐漸往上攀升，進入全校前百名，今年指考順利錄取台大日文系。

高一時就參加學校校刊社，陳昕說，當時全心投入社團，每天只在課堂上專心聽講，回家後從不念書，甚至曾經為了設計一件能象徵女中LOGO的衣服，花費了數月時間，也因此，物理、化學都曾經被當，每次寄發成績單時都要回家攔截。

過了2年荒廢學業的日子，直到高二下時，陳昕說，老師一句「玩社團，也要顧功課」讓她有了轉變，從升高三的暑假開始天天上圖書館讀書，高三第一次段考就爬上全班前10名，之後按部就班念書，卻在學測前因太有自信，仍未取得理想成績，決定全力拚指考。

喜歡法、政相關科系的陳昕因為0.3分之差，選擇台大日文，她說，自己的念書方法就是上課專心弄懂概念，回家複習後就開始練習題目，考前一個月還特地準備了一本訂正筆記本。

自然組的林玟霖小學時玩單槓摔下，斷了2顆門牙，之後雖長出恆齒，卻是暴牙，她說，高一時去矯正牙齒，感覺牙醫在醫學之外還能融合藝術與美感，決定選擇中山牙醫系就讀。

提到讀書方法，林玟霖說，指考前幾乎每天到學校念書，遇到不會的就去攔截老師詢問，當時特意準備了3本筆記，第一本是看書時記下的重點、第二本是蓋起書後默背的重點、第三本則自己畫出心智圖，藉此重複練習並導正自己的觀念。

(中時 )