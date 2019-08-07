共同社報導，日本首相安倍晉三7日在官邸與美國國防部長艾斯培舉行會談。艾斯培指責與美國對立加深的大陸，稱其軍事行動和經過謀畫的掠奪性經濟行爲正在威脅我們欲維護的國際規則，並強調應力爭實現北韓完全無核化。

安倍回應稱，將加強同盟威懾力和應對能力。雙方就合作實現「自由開放的印度太平洋」達成一致。安倍明確表示，日美同盟的紐帶前所未有地堅固。

之後日本防衛相岩屋毅也在防衛省與艾斯培舉行會談。圍繞中東霍爾木茲海峽由美國主導的有意願國家聯盟構想，可能也成爲座上議題。

(旺報 )