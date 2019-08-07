美防長與安倍會談 指責陸威脅國際規則 16:372019/08/07 旺報 張國威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 共同社報導，日本首相安倍晉三7日在官邸與美國國防部長艾斯培舉行會談。艾斯培指責與美國對立加深的大陸，稱其軍事行動和經過謀畫的掠奪性經濟行爲正在威脅我們欲維護的國際規則，並強調應力爭實現北韓完全無核化。 安倍回應稱，將加強同盟威懾力和應對能力。雙方就合作實現「自由開放的印度太平洋」達成一致。安倍明確表示，日美同盟的紐帶前所未有地堅固。 之後日本防衛相岩屋毅也在防衛省與艾斯培舉行會談。圍繞中東霍爾木茲海峽由美國主導的有意願國家聯盟構想，可能也成爲座上議題。 (旺報 ) #安倍 #美國 #會談 #防衛 #日本 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球降息潮 黃金債市熱 不宜炒房 04:092019/08/04 話題觀察 葉獻文專欄－靜待資金行情 04:102019/08/04 財經要聞 安倍連四年達標 日本最低薪資 10月調漲3.1％ 04:102019/08/04 全球財經 中國不是敵人 美前副總統喊話 04:102019/08/05 焦點新聞 降息＋徵稅 美元指數升破98 04:102019/08/05 焦點新聞 韓媒點名日本經產相，是攻擊南韓的先鋒 19:132019/08/05 國際 南韓批「安倍的戈培爾」 杯葛東京奧運 23:232019/08/05 國際 日韓貿易戰 東京稱可從台灣進口半導體 16:022019/08/06 國際 陸美貿易戰升級之際 美航母雷根號穿越南海 20:572019/08/06 國際 美首席經濟顧問：希望北戴河會議後陸來美正面協商 12:122019/08/07 兩岸 國際熱門新聞 撕破臉！過度響應美禁令 華為要這家美企索賠上億 - 國際 搭廉航沒椅背？一張圖網友暴動 - 國際 謝長廷：父子緣盡情未斷 想給維洲當正常人的機會 - 國際 貿易糾紛頻傳 美陸等46聯合國成員簽調解公約 - 時事 - 中央社 謝長廷談女兒腦傷 曾憂白髮人送黑髮人 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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