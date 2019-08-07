雲林縣副縣長謝淑亞7日出席「2019年台灣國家盃舞蹈運動世界錦標賽」記者會時表態同意參選下屆雲林縣山線立委選舉，她表示這一、兩個禮拜來，基層聲音「不斷有人叫我一定要出來」，她決定接受黨部徵召。雲林縣山線立委目前是民進黨籍的劉建國。

謝淑亞5日北上國民黨中央與黨主席吳敦義面談，謝以「不在生涯規畫」未同意，但答應考慮；7日接受媒體採訪時正式表態同意參選。

謝淑亞表示，她同意同意接受黨部徵召參選的原因主要是基層的聲音，這段時間以來不論她到哪裡去，尤其這一、兩個禮拜，士農工商看到她都拉她到一旁，叫她一定要參選。

謝淑亞說，如果她出來可以讓雲林更好，她願當一條線把經驗與資源整合起來，讓雲林更好。

民進黨縣黨部表示，謝淑亞接受徵召是預料中事，只是「假來假去」不願表態。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄表示，謝淑亞因有很多細節要思考，包括黨部的競選規畫、組織等而未在與吳敦義見面時當場答應；非常感謝她願意承擔，將來文宣、網路空戰會黨部都會全力協助。

至於謝是否帶職參選？許宇甄表示這非她能置喙，但應該是吧。

國民黨雲林縣下屆立委選舉確定由謝淑亞（山線）、張嘉郡（海線）出戰，許宇甄表示，一個是資歷完整、一個是年輕人，特質不同，選區需求也不同，競選可以互相配合，也可以因地制宜。

(中時 )