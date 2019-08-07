韓聯社報導，日本經濟産業省7日頒布《出口貿易管理令》修訂案，韓國被移出一攬子許可目標的出口「白名單」。

新令將從28日開始實施，有效期爲3年。新令生效後，日本企業向韓國出口敏感物項和技術時不再享受一攬子申報的待遇。若日本政府認爲出口貨物可能轉爲軍用，即使是非敏感物項和技術，日企也要申請「個別許可」。

此前，日本於7月4日將高純度氟化氫、光刻膠和氟聚酰亞胺3種核心材料列爲個別許可品類，開始限制對韓國出口核心半導體材料。日本經産省當天發布的《出口管理令》實施細則「一攬子許可處理要領」沒有針對韓國新增須申請個別許可的品類。

一名韓國政府官員表示，政府需要對日方公布的實施細則進行精密分析，日本今後是否會擴大對韓出口管制措施仍有待觀察。

另外，日本政府還公布重新調整對出口目標國的分類，把目標國細化爲A、B、C、D四個組。根據新的分類，以往享受優惠的白名單國家歸入A組，只有韓國被轉入適用「特別一般一攬子許可」的B組。此外，北韓、伊拉克等信用風險大的10國歸爲D組，其餘大部分國家歸爲C組。

(旺報 )