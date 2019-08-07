標榜抗菌效果的抗菌襪市售價格差距大，卻不代表越貴抗菌效果越好，新北市法制局消保官在父親節前夕抽驗市售14款抗菌襪，高達10件不符合國家抗菌標準，其中5件甚至完全沒有抗菌效果，主任消保官王治宇表示，已要求業者先行下架，改善後再行複驗。

王治宇表示，此次委託全國公證檢測甲醛、抗菌性能及商品標示查核，有關抗菌性檢驗依CNS 14945「一般用途抗菌紡織品性能評估」進行，檢測標榜抗菌性能紡織品「減菌率」，以金黃色葡萄球菌（革蘭氏陽性菌）和肺炎桿菌（革蘭氏陰性菌）為代表菌種，根據標準，抗菌性紡織品減菌率應達到99％。

經全國公證檢測結果，14件樣品的甲醛檢測皆符合標準，但有10件不符合國家抗菌標準，其中5 件更毫無抗菌效果，此外，新北市經發局也發現有12件樣品商品標示不符，包括無標示生產國別、尺寸或尺碼、纖維成分或填充物成分及洗燙處理方法等。

王治宇表示，已依《消費者保護法》令商品檢測不符合的製造廠商先行下架，並請經發局或移請業者所在縣市依《商品標示法》及相關規定進行查處，輔導業者改正，若限期未改善，可處2萬至20萬元，目前業者已承諾開放消費者辦理不符合抗菌標準襪子退換貨。

(中時 )