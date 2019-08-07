對於中國大陸禁止影片與演藝工作者參與今年度的金馬獎；民進黨發言人李明俐表示，非常惋惜，希望停止在文化交流上持續打壓。

李明俐指出，金馬獎過去超過半個世紀，是華語電影最高榮耀，台灣非常鼓勵創作自由，對於中國單方面進行文化交流，民進黨表達惋惜，希望停止在文化交流上持續打壓。

(中時 )