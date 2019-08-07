大陸禁止藝人出席金馬獎 民進黨：非常惋惜 15:452019/08/07 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為民進黨中央黨部。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 對於中國大陸禁止影片與演藝工作者參與今年度的金馬獎；民進黨發言人李明俐表示，非常惋惜，希望停止在文化交流上持續打壓。 李明俐指出，金馬獎過去超過半個世紀，是華語電影最高榮耀，台灣非常鼓勵創作自由，對於中國單方面進行文化交流，民進黨表達惋惜，希望停止在文化交流上持續打壓。 (中時 ) #金馬獎 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 民進黨還剩啥？網分析後小英慘了 09:362019/08/03 政治 卓榮泰：柯與國民黨應要為台灣好 非打倒民進黨 15:212019/08/03 政治 大綠小綠 騙術之爭 04:102019/08/05 時論廣場 爭取大陸人心才是安全保障 04:102019/08/06 論壇廣場 拒當綠營提款機 04:102019/08/06 論壇廣場 時力的另類械鬥 04:102019/08/06 時論廣場 徐永明：抗中保台 民進黨喊假的 23:072019/08/06 政治 小綠大噴發 蔡旺詮：對蔡英文不滿 00:012019/08/07 政治 大小綠達共識 已提名區域先禮讓 04:102019/08/07 生活新聞 真要友黨團結 還有長路走 04:102019/08/07 生活新聞 政治熱門新聞 看到這篇文章 黃暐瀚哭了 - 政治 一芳超倒楣？網嘆：一堆台灣人發神經 - 政治 柯P說對了！94％認為藍比綠清廉 - 政治 扁斷言「郭柯合」下場：小英很清楚！ - 政治 好事近？挺韓女立委一張圖閃瞎人 近萬網友狂讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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