陳宥廷／張峰銘還處於磨合期的兩人，今天在2019年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽(澎湖站)會外賽中，以21比14、21比17輕取土庫曼晉級會內賽。

2019年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽(澎湖站)今天在澎湖縣湖西鄉隘門沙灘舉行，上午的會外賽不受利奇馬颱風影響，但比賽現場風勢較大，考驗著選手的判斷能力。陳宥廷／張峰銘兩人都是首次參加國際賽，從青年隊培訓開始搭配，才搭擋半年，賽後表示仍在磨合期，不過深信會越打越好，默契也會更好，此次是聯手後第場國際賽事，雖有些緊張，但風勢相當大，加上沙排不要換邊，因此克服風是最大考驗。

教練陳一富說，逆風發球通當要跳發，這樣球會下墜，順風發球的力道則要拿捏好，否則很容易出界。

這次亞洲沙灘排球公開賽(澎湖站)有來自澳洲、巴林、香港、印尼、伊朗、日本、哈薩克、馬來西亞、紐西蘭、阿曼、卡達、新加坡、泰國、土庫曼、萬那杜、越南及臺灣共17個國家地區參與，包括男子組29隊、女子組19隊。

中華排協表示，東奧沙排奧運資格男女各取23組加上主辦國1組共24組，一國家奧會最多兩組獲資格，23組包含世錦賽冠軍，各州錦標賽5組，奧運會外賽2組，以及世界排名前15組，積分採世界積分最佳前12站。

(中時電子報)