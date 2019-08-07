教育部1日公告修訂後的《國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法》，對於其中第11條新增規定，全國大學自主聯盟認為，明顯是要為政府干預大學校長遴選舖路，根本違背大學自主的精神，破壞學術自由，堅決反對此一修法，並要求教育部立即改正，以繫大學自主。

依照《國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法》第11條新增規定：「校長就任前之遴選爭議，遴選委員會應於三個月內作成決議確實處理之」。倘遴選委員會「未於前項所定期限內確實處理遴選爭議者，經學校校務會議代表3分之1以上提案，出席代表2分之1以上同意後解散。」

全國大學自主聯盟表示，2018年的台大校長遴選事件，根本的原因是，教育部違法否定包含教育部三位代表在內的遴選委員會之決定丶拒絕依法頒發校長當選人聘書，以至紛擾延宕一整年。

全國大學自主聯盟認為，依據新的規定，針對未來任一所大學校長的遴選結果，教育部都可以如法炮製，藉任何理由要求該校一再澄清說明，拒絕發聘3個月以上，然後再由學校召開校務會議解散遴選委員會。如此周而復始，直到選出教育部屬意的人選。

全國大學自主聯盟指出，大學自主和學術自由是台灣民主的重要根基，大學校長由政府派任到獨立遴選委員會決定，更是過去30年各方不斷辯論丶摸索的珍貴果實，即使要改革，也應先成立一個具有社會公信力丶獨立於教育部之外的研議小組，朝著強化大學自主丶更尊重遴選結果的方向前進，而不是走回頭路，重新把權力集中到教育部，等同威權復辟。

全國大學自主聯盟強調，教育部此次修法誤謬，嚴重傷害臺灣的大學自主和學術發展，應立即懸 崖勒馬，改正第11條的錯誤。

(旺報 )