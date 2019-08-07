台北少年觀護所利用暑假期間，7日起與更生少年關懷協會、衛福部及歐旻慈善基金會舉辦為期3天的「更新轉化營」，融入卡通寶可夢精靈為主題，設計多項闖關活動、接力賽及樂團表演等遊戲，招募60位愛心志工一對一陪伴少年，翻轉少觀所冷冰冰的刻板印象，透過好的引導，幫助迷途少年順利回歸社會。

少觀所表示，營隊今年邁入第七年，由於活動多元、豐富又教育意義，往往讓入所少年期待不已，今年共70名少年熱烈參與，由更生少年關懷協會招募60名志工，以一對一的模式陪伴少年，其中還有3名志工，過去曾犯錯入所，在協會幫助下走出陰霾，如今有的順利考取國立大學，有的已找到穩定工作，展開全新生活，也毅然投入營隊擔任隊輔或志工，給予少年一個不一樣的暑假。

營隊首日透過破冰遊戲，考驗少年的數學及記憶力，學習處理問題的方法，第二天進入重頭戲，設計寶可夢闖關遊戲，關卡中隱藏著合作、熱情、蛻變、永不放棄等9個元素，了解團隊合作的重要性，最後一天邀請到台北基督之家分享生命故事，其中盧羨天以更生人經歷，分享他如何度過夜店糜爛生活、面對父親離去的黑暗期如何調適等，指引迷茫少年未來方向。

新北地院、士林地院法官與調保官也到場給予鼓勵，盼透過好的引導，幫助迷途少年回饋社會。

少觀所輔導科長張家菁說，更生營迄今已連辦第7年，設計闖關遊戲看似簡單，但入所的少年在外頭通常素有恩怨，專注力、情緒較不穩定，尤其闖關活動過程激烈，少年為了搶贏，難免大動肝火，如何在遊戲中和平共處、接納彼此、控制脾氣，對於少年本身、所內人員及協會志工，都是一大考驗。

更生少年關懷協會主任陳彥君表示，犯錯的青少年最缺乏的就是愛，建構一個愛與接納的社會氛圍，有助降低更生少年再犯風險，社工與志工長期的陪伴，讓更生少年相信自己是有價值的人，只要給予機會與舞台，透過好的引導，相信有日能回饋社會，走回正路。

(中時 )