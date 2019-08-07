台灣民眾黨6日成立，許多民眾到場登記加入政黨。（本報系記者王英豪攝）

台北市長柯文哲昨天成立台灣民眾黨，但由於創黨大會上的與會者多老面孔，且有意願入黨者，不少人形象上有爭議，例如前議員童仲彥、李婉鈺等，遭譏「資源回收黨」。對此，民眾黨表示，目前還未特別提及是否設立考紀委員會，但目前中評委肩負入黨的申請審查，未來也不排除透過E化方式，讓民眾申請入黨時就檢附資料，例如有沒有定讞的官司等。

今傳出民眾黨將設考紀委員會，民眾黨籌備處發言人陳思宇表示，昨天發布的黨章有明確規定，關於入黨的申請審查，是中評委的職責，黨內的組織就是黨主席、中央委員、中評委、兩個發言人等，所以目前黨的運作還是以黨章為主，但之後也不排除透過E化的方式，讓民眾入黨時就檢附資料，例如過去有無官司定讞等。設不設考紀委員會，有需要的話可以再討論。

民眾黨有5位中評委，分別為擔任主委的台灣藝術大學廣播電視系教授賴祥蔚、新竹科技園區工程師賴俊銘、退休教授楊行昌、新北市媽祖慈善會理事長賴正龍、柯粉俱樂部志工蔡易倫。

針對很多人形容民眾黨是資收黨，陳思宇亦透露，目前針對立委提名還沒有正式的名單，不過，既然要代表黨，基本原則就是「民意、專業、價值」，應該會鎖定有民意基礎的民代或政治人物、媒體、社運、專業人士或企業代表等5大類。

更進一步說，在上述5大類中，就會包含經濟、社會福利等部分，後續將會有更細節的比重分配，再對外說明。

(中時 )