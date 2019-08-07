跆拳道女神簡懿佳向體操精靈瑞莎請教韻律體操，直呼好難。（嵌入自簡懿佳臉書粉絲團）

擁有跆拳道黑帶三段認證的前主播簡懿佳，這回在運動場碰上另一位女神，竟然只能甘拜下風。原來她化身桃園全運會宣傳大使，向曾是烏克蘭國家隊的「體操精靈」瑞莎討教「棍棒」與「球」。眼看瑞莎大秀仙氣，跆拳道女神只能苦笑著說：「好難喔，我確定我沒有辦法加入韻律體操隊！」

瑞莎從3歲開始學韻律體操，6歲加入烏克蘭國家隊，到15歲才因為膝蓋受傷而退出，輾轉來台當藝人。不過瑞莎一直沒忘記體操，從幫忙指導中華隊的選手，到今年真的擱下老公和女兒，殺到新加坡去進修，順利拿到韻律體操國際教練證。

簡懿佳說，自己看亞奧運比賽，最喜歡看韻律體操，瑞莎則表示韻律體操是「最美麗的運動」，「會長高、有氣質，不只是運動，也是表演、也是舞蹈！」她從棍棒到球一一替簡懿佳示範，甚至貼身指導，舉手投足盡顯優雅，「仙氣」逼人。

「我覺得都很難，不管是棍棒還是滾球，」簡懿佳嘗試之後，佩服的說韻律體操真的要下很大工夫，「選手們真的太厲害了，而且別看瑞莎很甜美，她教課的時候蠻嚴厲的呢！」

瑞莎這次與簡懿佳在桃園龍潭國中跨界同台，因為這裡就是今年全運會韻律體操的比賽場地，簡懿佳也不忘提醒粉絲們，競技體操在她的母校國立體大進行，所有賽事都不用門票，免費入場，請大家「進場看比賽、一起挺全運」，支持10月19至25日舉辦的桃園全運會。

(中時電子報)