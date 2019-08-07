日前宣布參選台中市第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰），對戰國民黨現任立委顏寬恒的基進黨發言人陳柏惟，7日至立委洪慈庸大雅服務處與洪會面，交流新人與第三勢力投入地方選舉的經驗與想法，洪慈庸勉勵陳柏惟，也表示歡迎他加入台中行列，從中台灣匯集本土能量，也為中台灣帶入新力量。

洪慈庸表示，陳柏惟參選的沙鹿及大烏龍地區位於台中海線，而她家鄉、台中市第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）則位於台中山線，雖在選區恰好在台中兩端，但同時也緊鄰在旁，兩區同樣是幅員廣大、「傳統派系實力強大」的區域，青年參選必定艱困，但也因此別具意義。

洪慈庸指出，4年深入基層經營，相當清楚要根本改變政治文化沒有特效藥，新政黨要用新方式經營基層，也必須要長期持續的對話和理解，去開創新的空間。

陳柏惟也感慨說，很多新世代的政治人物也很認真、也做很多事情，但是很容易的就被所謂組織、抹黑、派系、謠言亂打一通，台灣什麼時候能夠進入「相對」理性的政策論述時代呢？

洪慈庸表示，在捍衛台灣的大目標下，期盼中台灣的新生力量，一同擔起「改變政治文化」的目標。

(中時 )