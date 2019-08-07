嘉義市議員王美惠將代表民進黨參選嘉義市立委。（廖素慧攝）

2020嘉義市立委選舉目前有國民黨提名的傅大偉、民進黨提名的王美惠，另有台聯蔡永泉表態參選，3人都是現任議員，都爭取在政治上更上一層樓的定位，過去藍綠都曾有「空降」人選對戰在地，這次則是地方民代互打的局面。

王美惠是經過民調初選而取代2屆立委的李俊俋、獲黨中央提名的人選，她草根性、服務親民、講庶民語言，「接地氣」的作風深植民心，但她對政策的論述能力、對地方建設的主張、與黨內的互動等方面都有待突破，因此近來爆出「換將」的傳聞，雖遭王美惠否認，卻也耐人尋味。

傅大偉是經藍軍非正式民調初篩、黨初選等機制而出線的人選，顯示國民黨有初步整合，但選戰一開打，以嘉義市選民的性格，傾向選人不選黨，特別在民代選舉上最明顯，雖說立委綁總統大選，但選民自行脫勾選人不選黨是常態，因而若非強棒出擊，嘉義市被視為藍軍的艱困選區。

王美惠、傅大偉、蔡永泉的議員選舉經驗豐富，但中央立委選舉畢竟不同於小選區的選舉，比的是知名度、論述口條、宏觀政策，選戰策略、議題操作、選民經營也要面面俱到，傅大偉是東區最高票議員，王美惠是西區最高票議員，2人代表藍綠對決，蔡永泉要在藍綠的夾縫中求勝，恐怕不易。

(中時 )