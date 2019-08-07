永慶房屋霸氣帶員工環遊世界，今年加碼斥資3000萬元送員工去旅遊。（盧金足翻攝）

永慶房屋霸氣帶員工環遊世界，今年加碼斥資3000萬元送員工去旅遊。（盧金足翻攝）

永慶房屋每年大手筆砸上千萬舉辦「年度海外獎勵暨員工旅遊」，繼去年豪華遊輪、韓國與法國浪漫美食之旅後，今年再推出升級版，斥資3000萬招待員工到杜拜旅遊，因應暑假，還規畫沙巴、蘇美島等島嶼景點，努力工作獲得旅遊鼓勵，改變房仲業工時長、壓力大的印象，打造房仲幸福產業。

永慶房屋今年海外獎勵旅遊以「陽光、沙灘、美景」為主題，規畫杜拜、沙巴島、蘇美島等地，總計有超過400名第一線經紀人與其眷屬出國玩。

永慶房產集團人資部經理塗振宏說，休閒活動可以為員工身心充電，工作之餘，鼓勵員工多多從事自己喜歡的休閒活動，上班更有衝勁，表現會更好。

永慶房產集團董事長孫慶餘豪氣花費近3000萬元，從8月展開員工旅遊，近3000名員工與眷屬參加，今年26歲的永慶房屋南門店陳競皓表示，加入永慶房屋才第3年，連續兩年都獲得永慶房屋「年度海外獎勵旅遊」最大獎，去年獲「法國雙人行」，今年要參加「奢華天堂杜拜之旅」。

陳競皓指出，朋友以為房仲業很忙，為了業績都不能休假，但永慶強調團隊合作，「我負責銷售的房子，其他同事會一起尋找合適的買方，不用擔心業績會被搶走」。

他曾創下連續6個月單月業績破百萬，多次獲得「百萬戰將」殊榮，2018年衝出年度總銷售55間房的優異成績，獲得年度個人業績第3名，2019年6月再度破自己的紀錄，獲永慶團隊加持，1個月內成交12件，等於每周成交3件，成績傲人。

永慶房屋強調，永慶房屋在「台灣服務業大評鑑」拿下7連霸，還榮獲國際權威人力資源期刊《HR Asia雜誌》舉辦的「亞洲最佳企業雇主獎」，獲國際肯定，推動彈性工作8小時制度、高薪獎結構，及員工旅遊等福利，工作與生活平衡，打破房仲業長工時的印象。

(中時 )