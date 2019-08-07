台中一中張匯吾因遲到、穿拖鞋上學，高中被罰愛校服務達84小時，但找回自己後，指考錄取第一志願。（林欣儀攝）

曾經因為「想做自己」，台中一中張匯吾三天兩頭遲到、還穿拖鞋上學，被記點記到得罰愛校服務達84小時，也因愛玩手遊，成績在班上都是吊車尾，直到高二時與老師懇談後，他決定對自己負責，從校排560多名衝到120名，指考順利錄取第一志願台大企管。

頂著新染的頭髮，張匯吾笑說，自己的時間觀念不好，高一時經常睡過頭，一周內大約3、4天都上學遲到，也因此被記點、罰愛校服務，得協助清掃校園落葉、辦公室。上高二時的一次下雨天，為了方便穿脫鞋上學，突然感覺穿拖鞋很方便，之後就習慣穿拖鞋到學校，又因此增加愛校服務被罰的時間數。

總計高一、高二，張匯吾說，累計被罰愛校服務達84小時，到現在畢業了都沒做完，而原本也因為喜歡玩手遊，高一成績很不理想，在班上幾乎都吊車尾，直到高二下學期與老師一番懇談，深覺「要為自己的未來好好努力」，決定不再繼續沉淪。

找回自己後，張匯吾從原本校排560多名，成績往上攀升，他說，每天針對幾科安排進度、讀熟基本觀念，之後再藉由題目練習、並找出不熟的地方再加強，這樣念了一段時間後，卻在學測前一個月有些後繼無力，成績不理想，毅然決定刪掉手遊遊戲、全力拚指考，終於錄取第一志願。

錄取台大歷史系的李奕儒原本就愛念書，他說，高二時逛書局，看到一本《解碼台灣史》的書本，發現歷史故事與小說相較起來一點也不枯燥，就此愛上歷史，透過讀歷史去推理、從史料中尋找線索，是相當有趣的事。

(中時 )