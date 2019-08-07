與台灣簽署刑事司法互助條約再添一國，法務部長蔡清祥7日與諾魯司法及國境管理部長David Adeang在法務部完成簽署「中華民國（臺灣）政府與諾魯共和國刑事司法互助條約」，這是近二月內，繼與波蘭後，與外國簽署之第二個司法互助條約及協定，展現檢察機關積極與世界各國並肩打擊犯罪的堅強決心。

台灣、諾魯間的刑事司法互助條約歷經2年磋商，在法務部與外交部及台灣駐諾魯大使館的共同努力下，雙方終獲致簽署共識。本條約生效後，台灣與諾魯將可在刑事調查、追訴、法院審理、犯罪防制等程序中，相互提供協助。

刑事司法互助條約的協助範圍包括「提供文書證據」、「確認關係人之所在及身分」、「文書送達」、「確認物之性質及所在」、「執行搜索及扣押」、「協助凍結、扣押及執行罰金」、「其他任何符合該受請求國法律之協助」。

其中更包括透過視訊詢問，或准許請求方的人員在證人或被告陳述時在場，依受請求方同意的方式，詢問證人，使得兩國辦案人員可以組成實質的聯合調查團隊（Joint Investigation Team），以科技方式進行偵查，大幅縮減跨境取證耗費的時間及勞力，提升犯罪偵查效率。

諾魯司法及國境管理部長David Adeang並利用這次簽約機會拜會法務部長蔡清祥，就打擊跨境犯罪議題交換意見。雙方均肯認本司法互助條約簽訂後，兩國司法及執法單位將可建立起直接而迅速的聯繫，有效遏阻太平洋區域內，甚而全球的運毒及電信詐欺等跨境犯罪。

(中時 )