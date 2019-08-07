利奇馬颱風威力持續增強，今天早上已經增強為中度颱風，中央氣象局最新預計將在下午5點半發布海上颱風警報，之後有機會發布陸上颱風警報。中央氣象局表示，由於目前海溫偏高、風切偏小等原因，強度不斷增加、暴風半徑也不斷擴大，預計接近台灣時將是較強的中度颱風。

利奇馬颱風今天14時的中心位置在北緯 21.0 度，東經 127.7 度，以每小時14公里速度，向西北進行。中心氣壓960百帕，近中心最大風速每秒38公尺，瞬間最大陣風每秒 48 公尺，七級風暴風半徑 220 公里，十級風暴風半徑 70 公里。

中央氣象局簡任技正謝明昌表示，目前利奇馬颱風影響台灣最大的時間，落在8日下半天至9日一整天，8日東北部地區及北部地區有發生豪雨的機會，9日則是東部地區、北部地區及中南部有機會發生豪雨以上等級的強降雨。

謝明昌說，目前利奇馬颱風在大低壓帶，雨量偏多，如果比較靠近台灣地區降雨會更明顯，但未來路徑仍會有些變數，但基本上是以西北方向前進。強度預計接近台灣時增強為每秒40公尺，「是比較強的中度颱風」、暴風圈則可能擴大至250公里。

(中時 )