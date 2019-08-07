「過貓」為蕨類植物，耐熱、耐雨，堪稱是極端氣候下的抗災作物，更是颱風季的替代蔬菜。（王文吉攝）

利奇馬颱風逼近，台中石岡黃富貴種植號稱不怕颱風的「過貓菜」，受惠於潔淨湧泉及潮溼環境，油綠綠嫩葉長得茂密。黃富貴說，過貓菜生長力超強，多年前妻子隨手丟幾棵，沒想到繁衍迅速，夏天幾乎每天可採收80斤，雖然不怕水淹又少病蟲害，但就是採收較費工。

跟著黃富貴穿過梨園邊的產業道路，沿著小徑走到大甲溪堤防旁的低窪地，整片油綠綠的過貓菜迎面而來，在豐沛水源澆灌下，生長極為快速。黃富貴說，過貓菜幾乎沒有病蟲害，很好照顧，而且一年四季都可以採收，夏天長得比較快，每周可採收5天，冬季則為3天。

黃富貴手摘前端捲曲的嫩芽，將近3分地的過貓菜園，一天約可收成80台斤 。（王文吉攝）

過貓菜前端的莖、葉、芽等嫩綠部位可以食用，雖然栽培管理容易，但必須清晨早起手採。（王文吉攝）

71歲的黃富貴主力其實是種植高接梨，有著客家人勤勞的精神，利用果園旁的溼地兼種過貓菜。（王文吉攝）

黃富貴的過貓菜園約有3分地，他與太太清晨5點半早起採收，夫妻倆雙手左右開弓，手摘前端捲曲翠綠的嫩芽，一天約可收成80台斤。黃富貴自豪，他的過貓菜園，應是山城面積最大，採收整理成束，送到豐原果菜市場銷售。

71歲的黃富貴主力其實是種植高接梨，他說，種梨非常費工，包括修枝、嫁接、疏果等，直到收成，至少要爬9次梯，幾年前太太誤打誤撞，丟了幾棵過貓菜到溼地，沒想到繁衍迅速，定時清除雜草，很快地就長成一整片。

「過貓」為蕨類植物，耐熱、耐雨，堪稱是極端氣候下的抗災作物，更是颱風季的替代蔬菜。由於「東豐快」路線可能過貓田，黃富貴豁達說，過貓是兼著種的，到時候沒得種就算了，只要開路不要徵收到他的梨園就好了。

(中時 )